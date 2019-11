Çöplerini toplamayan esnafa ceza kapıda…

02.11.2019 15:02

Keşan Belediyesi Esnafa Çöp Poşeti Dağıtıyor.

Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman ve Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, nezaretinde esnaf ziyaret edilerek poşet dağıtımı gerçekleştirildi.

Poşet dağıtımı öncesi konuşan Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz şunları söyledi. "Poşet dağıtımımız daha önceden planlanmış devam eden bir olaydı. Buradaki amacımız pazaryeri olarak kurulan alanda tezgahlar toplandıktan sonra çöplerin toplu halde bırakılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla düzenleniyor. Bu uygulama her hafta yapılacak gerekli malzeme alımlarımızı yaptık, her hafta temizliğe ciddi şekilde önem vereceğiz. Çöplerin toplu şekilde bırakılması hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de toplanma esnasında zaman kaybınınortadan kaldırılması açısından çok öneml. Tabi ki burada en önemli şey çevrenin temiz olması bu alışkanlıüı pazarcı esnafımıza öğretmeyi amaçlıyoruz. Tabi burada buna uymayanlar da olacaktır. Bununla ilgili de ilgili yönetmeliğin maddeleri uyarınca 1-2 uyarıdan sonra cezai yaptırımlar olacak. Çünkü Keşan belediyesi olarak konuya çok önem veriyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Kesinlikle de bu işe müsamaha göstermeyeceğiz. Çünkü çevre temizliği bizim için her şeyden önemli. Esnaf arkadaşlarımız bu işi kabul edeceklerdir. Çünkü çevre llçelerde gittikleri pazaryerlerinde bu konuya önemverdiklerini kendileri söylüyorlar. Keşan'da da kendi memleketlerinde de bu konuya önem verecekler. Bu8 işin takipçisi olacağız. İlk seferde 320 TL olarak bir ceza uygulaması yapacağız. Aynı kişi aynı suçu işlediği zaman bu ceza katlanacak.

Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman da poşet uygulamasında sonra bir miktar çöp konusunu azaldığını belirterek "Keşan Pazarında 950 esnaf tezgah açmakta, Bu 950 esnafın bıraktığı çöpü bırakmak tabi ki zaman veenerji kaybına neden oluyor. Bunların hepsinin toplanmasında pazarcı esnafımız bize yardımcı olduğunda bunu daha kısa sürede ve daha az enerji ile halledebileceğimizi düşünüyorum. Bazı duyarlı esnaflarımız bunu başardı. Şimdi biz esnafımızı ikinci bir uyarıya dahil ederek yine çöp poşetlerini dağıtarak kendilerinin çöplerini toplayarak bişze yardımcı olmasını sağlayacağız. Bunu başardıktan sonra Keşan'ımızın daha düzgün daha tertipli daha temiz olacağına inanıyorum.Keşan'da pazarcılarımızın çevre duyarlılığını arttıracak çalışmalarımız devam edecek. Herkes şunu bilsin ki "Atmazsan Batmaz" dedi.

Ekipler daha sonra pazaryerinde poşet dağıtımını gerçekleştirdiler.

Kaynak: Bültenler