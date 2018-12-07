Çöplerden Hem Kazanç Hem de Tasarruf Sağlanıyor

İLYAS GÜN - Samsun'da bulunan Katı Atık Depolama Tesisi'nde katı atıklar ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılıyor, metan gazından da elektrik üretiliyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Katı Atık Depolama Tesisi'nde Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışma yürütülüyor.

Tesiste plastik, cam gibi katı atıklar ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Elde edilen metan gazı da elektrik üretimi için kullanılıyor.

Tesiste üretilen elektrik hem kentte 30 bin konutun aydınlatılmasında hem de "organomineral" gübre (organik ve kimyasal ham maddelerin harmanlanmasıyla oluşturulan gübre türü) elde edilmesinde değerlendiriliyor.

Samsun Katı Atık Depolama Tesisi'nde, ayda ortalama 20 milyon lira kazanç sağlanıyor.

Tesisin yürütülen faaliyetler için kendi elektriğini kullanması sayesinde ise 5,5 yılda yaklaşık 51 milyon lira değerinde 3 milyon metreküp doğal gaz tasarruf edildi.

Öte yandan, tesisin hemen yanında kurulan kedi köpek mama üretme ünitesinde, kentin yemek artıkları değerlendirilerek sokak hayvanları için yiyecek elde ediliyor.

Ayrıştırma üniteleri sayesinde 20 yıllık ömrü bulunan katı atık sahasının ömrü 11 yıl uzatılmış oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Projesi'nin israfın önlenmesi adına ekonomik anlamda belediye bütçesine değer kattığını söyledi.

Metan gazının küresel ısınmaya büyük etkisi bulunduğuna işaret eden Şahin, "Katı atık depolama tesisimizde metan gazı yakılarak 30 bin konutun elektriği üretiliyor. Ayrıca yakılan metan gazından çıkan ısı ile kanalizasyon içindeki dışkı kurutularak briket yapılıyor, bu da tuğla fabrikalarına satılarak ekonomik gelir elde ediliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en verimli işletilen katı atık depolama tesisine sahip olduklarını vurgulayan Şahin, "Depolama tesisinde atıkların azaltılması konusunda önemli çalışmalar yapılmakta. Sahadan enerji ve gübre üretimi yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız." dedi.