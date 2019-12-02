Çöpler ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

02.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:54

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, ilçe genelinde toplanan eski ahşap ürünleri Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün atölyesinde işlemden geçirerek ihtiyaç sahibi aileler için kışlık yakacak olarak değerlendiriyor.

Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöpe atılan eski mobilya, kanepe, ahşap ürünleri ve atık tahtaları toplayarak geri dönüşüm atölyesinde işlemden geçiriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hayata geçirilen uygulamada, çöpe atılan ahşap içerikli ürünler Atık Yönetim Merkezi Atölyesi'nde görevli personeller tarafından ayrıştırılıyor. Küçük parçalara ayrılan atık ahşap ürünler ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık odun ihtiyacı karşılanıyor.

"HEM GERİ DÖNÜŞÜM HEM SOSYAL YARDIM YAPIYORUZ"

Konteynerlere ya da sokaklara bırakılan kanepe, yatak, mobilya ve ahşap içerikli eşyaların toplandığını belirten Başakşehir Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü Geri Dönüşüm Şefi Tacettin Özcan, "Belediye olarak topladığımız malzemelerin tamiratlarını bakımlarını yapıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Daha sonra kalan malzemelerden kimyasal içermeyen zararsız olan ahşapları parçalayıp çuvallayarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün belirlediği ailelere ulaştırıyoruz. Hem geri dönüşüm sağlıyoruz hem de insanların sosyal ihtiyacını karşılamış oluyoruz" dedi.

"MALZEMELERİ 24 SAAT İÇİNDE TESLİM EDİYORUZ"

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Tacettin Özcan, eski ahşapları aldıktan sonra şantiyeye götürüp işleme aldıklarını söyledi. Özcan, "Parçalayıp kesme işleminden sonra çuvallayarak 24 saat içinde ihtiyacı olan vatandaşların evlerine kadar teslimatı yapıyoruz" dedi.

ODUNLARIMIZ KAPIMIZA KADAR GELİYOR, DAHA NE OLSUN?

Başakşehir Belediyesi'nin hizmetinden faydalanan Hayati Hepözdemir uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi. Belediyenin, vatandaşın her türlü isteğine hızlıca cevap verdiğini ifade eden Hepözdemir, "Odunlarımızı kesip kapımıza kadar getiriyorlar daha ne olsun.Uzun zamandır bu hizmeti görüyoruz çok memnunuz çok teşekkür ediyoruz. Sadece yakacak değil her konuda belediyeyi arıyoruz çok kısa zamanda dönüş alıyoruz. 6 senedir Başakşehir'de oturuyorum ve 6 senedir dikkatimi çeken şey belediyemizin çok hızlı olması. Kendilerini aradığımızda çok hızlı dönüş yapıyorlar" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: DHA