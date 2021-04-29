Çöpler çicek olsun dediler
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Çöpler çicek olsun dediler

Çöpler çicek olsun dediler
Bültenler - Haberler | Güncel

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na "Bizim Mahalle-Farklı Bir Mahalle Mümkün" isimli projeyle başvuruda bulundu.

Proje kapsamında Fetih Mahallesi Esin Sitesine elektrik enerjisine ihtiyaç duymayan, manuel çalışan ve çevre dostu özellikte olan iki adet kompost makinası yerleştirildi.

Site sakinleri biriktirdikleri evsel organik atıkları, kompost makinesinde gübre haline getirdiler. İlk gübreler 27 Nisan Salı günü kutlanan bir ekim şenliğiyle ekildi. Site sakinleri evsel atıklardan elde ettikleri kompost gübrelerini kullanarak fidan ve çiçeklere hayat verdiler.

Ekime her yaştan gönüllü çevre dostu sakini ilgi gösterdi. Proje kapsamında toplantılar ve online eğitimlerle, öncelikleEsin sitesi sakinleri ve personeli bilgilendirildi.

Sonrasında ise site sakinleri topladıkları evsel atıklardan kompost makineleri aracığıyla organik gübre elde ettiler. Sitenin gençleri yaptıkları kermesin geliriyle aldıkları çiçek ve fidanları ektiler. Yetişkinlere ise organik gübre dağıtıldı.

Sürdürülebilir çevre anlayışıyla, doğal kaynaklarımızı tekrar kullanmak adına bu projeye katılan Fetih Mahallesi Esin Sitesi sakinleri Ataşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projenin bir parçası olduklarını için mutlu olduklarını ve sabırsızlıkla ektikleri çiçeklerin açmasını beklediklerini söylediler.

"Çöpler Çiçek Olsun" çevre dostu projesi, geri dönüşümün yarattığı ekonomik kazanımların yanı sıra, çevre bilincinin gelişimine katkı sunuyor. Kompost yaparak, karbon ayak izini azaltmak, bu dönüşümün parçası olarak şehirde toprak üretmek ve bu toprakla sağlıklı bir şekilde bitkiler yetiştirmek mümkün oluyor.

Kaynak: Bültenler

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