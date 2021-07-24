Copenhagen Flames Fortnite Akademi kadrosunu kuruyor!

Copenhagen Flames Fortnite Akademi kadrosu ile geliyor!

Danimarka merkezli espor organizasyonu Copenhagen Flames Fortnite Akademi kadrosunu kuruyor. CS: GO ve Fortnite olmak üzere iki oyunda mücadele eden organizasyon, Fortnite için Akademi kadrosunu kuruyor.

Organizasyon, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda "Akademi takımı birazcık küçük görünüyor. Sizce bir sonraki Fortnite Akademi oyuncumuz kim olmalı?" açıklamasına yer verdi. Organizasyonun yaptığı bu paylaşımla taraftarlarının nabzını yokladığı düşünülüyor.

Copenhagen Flames'in ana kadrosu SWAG, DEQZYY, FLOWIS ve ERIK dörtlüsünden oluşuyor. Akademi takımına baktığımızda ise kadroda sadece TJINO'yu görüyoruz. Organizasyon yapacağı muhtemel 3 yeni transfer ile hızlı bir şekilde Akademi kadrosunu tamamlamayı amaçlıyor.

Playerbros ekibi olarak kendilerine başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros