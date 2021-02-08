Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (2)
08.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:29
BEBEĞİNİ ÇÖPE BIRAKTI, 'PİŞMANIM' DEDİSamsun'da çöp konteynerine 1 haftalık kız bebeğini bırakan Afgan uyruklu Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
BEBEĞİNİ ÇÖPE BIRAKTI, 'PİŞMANIM' DEDİ
Samsun'da çöp konteynerine 1 haftalık kız bebeğini bırakan Afgan uyruklu Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haniye M., gazetecilerin soruları üzerine ağlayarak, 'Pişmanım' dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA