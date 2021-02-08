Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (2)
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Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (2)

08.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:29
Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (2)

BEBEĞİNİ ÇÖPE BIRAKTI, 'PİŞMANIM' DEDİSamsun'da çöp konteynerine 1 haftalık kız bebeğini bırakan Afgan uyruklu Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

BEBEĞİNİ ÇÖPE BIRAKTI, 'PİŞMANIM' DEDİ

Samsun'da çöp konteynerine 1 haftalık kız bebeğini bırakan Afgan uyruklu Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haniye M., gazetecilerin soruları üzerine ağlayarak, 'Pişmanım' dedi.


Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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