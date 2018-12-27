Çöpe Atmayıp Geri Dönüştürdüler

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Hızlı nüfus artışıyla ortaya çıkan katı atık sorununu çözmek için çeşitli projeler geliştiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kurduğu ünitede çay, kahve, meyve ve sebze atıklarından kompost üretiyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Emel Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak çevre projelerine ayrı bir önem verdiklerini belirterek, özellikle son yıllarda yaşanan hızlı nüfus artışıyla katı atıkların ciddi bir sorun olarak karşılarına çıktığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdiklerini ve bu anlamda belediye binasında atıkların türlerine göre ayrı olarak toplanması için her kata farklı renklerde konteynerler yerleştirdiklerini anlatan Kıraç, amaçlarının atıkları gruplarına göre ayrıştırmak ve ekonomiye geri kazandırmak olduğunu belirtti.

Kıraç, temizlik personelinin toplanan atıkları raporladığını, ağustos ayından bu yana 47 bin ton atık topladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Doğal kaynaklarımızı tekrar kullanmak adına bu projeye çok sıkı sarılmamız gerekiyor. Bu ciddi bir rakam ve bu atıkların hepsi ekonomiye geri kazandırılmış durumda. Belediye olarak farklı çalışmalara da imza atıyoruz. Proje kapsamında organik atıkların da geri dönüştürülmesi çok önemli. Biz de belediye olarak kendi idari binamızda ve sosyal tesislerimizde oluşan organik atıkları ayrı topluyoruz, özellikle çay ve kahve atıklarını. Bu atıkların hepsini kompost ünitesinde, toprak zenginleştirme malzemesi haline getiriyoruz. Yaklaşık 2 ay içinde 800 kilogram organik atık topladık ve bundan 200 kilogram kompost elde ettik. Bu rakam işin boyutunun anlaşılmasını sağlayabilir."

Hizmet binası ve sosyal tesislerden toplanan organik atıkları çöpe atmak yerine kompost haline getirdiklerini anlatan Kıraç, bunu da park ve bahçelerde kullandıklarını ifade etti.

Çöpler elektriğe dönüşecek

Emel Kıraç, projenin bir diğer ayağının da katı atık düzenli depolama alanının girişine "Mekanik Biyolojik Ayırma Tesisi" kurulması olduğuna dikkati çekerek, BM Kalkınma Programı'ndan (UNDP) alınan 7 milyon 600 bin avro hibeyle kurulacak günlük 500 ton atığın işleneceği tesisin, fizibilite çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Tesisin bir yıl içinde devreye girmesinin planlandığını, kaynağında ayrıştırılamayan ve çöp kamyonlarıyla sahaya getirilen atıkları, tam otomatik bir sistemle ayrıştırmaya tabi tutacaklarını anlatan Kıraç, şöyle devam etti:

"Sistem kağıt, metal, plastik gibi malzemelerin ayrıştırılmasına dayanıyor. Bu malzemeleri ayrıştırdıktan sonra organikler ayrı bir üniteye, yine ekonomik değeri olan ancak ayrıştırılamayan malzemeler farklı bir üniteye gidecek. Organik malzemelerden gaz elde edeceğiz, bunu da elektriğe dönüştüreceğiz. Üniteden çıkan malzeme de yine toprak zenginleştirme için kullanılacak. Geri kazanamadığımız ama kalorifik olarak değeri olan atık grubumuzu da işleyerek, çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderilmesini planlıyoruz. Projemiz etap etap kurulacak bir proje. İlk etapta şehrin atıklarının 4'te 1'i bu sistemle ayrıştırılacak. Mekanik Biyolojik Atık Ayırma Tesisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca belirlenen 2023 yılı hedefine çok daha erken ulaşmayı planlıyoruz."

"Gaziantep Kart" atıklarla puan dolacak

Kıraç, kısa süre önce İstanbul'da devreye giren atık otomatlarını Gaziantep'te de yaygınlaştırmak için çalışmaların sürdüğünü, cihazların teminine başladıklarını bildirdi.

Vatandaşları geri dönüşümlü atıkları toplamaya teşvik etmek amacıyla kentin 20 noktasına kurulacak atık otomatlarına atılacak plastik, cam, kağıt gibi atık malzemelerin bedelinin, "Gaziantep Kart"a puan olarak yükleneceğini ifade eden Kıraç, "Bu sisteme özellikle üniversite öğrencilerinden çok ciddi talep var. Sistemimiz kurulduğunda öğrencilerin Gaziantep Kart'ına puan yükleyerek onların ulaşım giderlerine katkı sağlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Belediye olarak 2014 yılından beri ilkokul ve anaokulu öğrencilerinde çevre bilinci oluşturmak için eğitimler verdiklerini ve 170 bin öğrenciye ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA