Çöpe Atılan Zeytin Çekirdekleri Takı Oldu

BALIKESİR'in Burhaniye İlçesi'nde yaşayan emekli 51 yaşındaki Gökhan Fırındaoturan, zeytin çekirdeklerini delerek ürettiği kolye ve tespihleri satışa çıkardı.



Burhaniye'de yaşayan Gökhan Fırandaoturan, emekli olduktan sonra başladığı takı tasarımı sayesinde ek gelir elde ediyor. Zeytin çekirdeklerini çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra takıya dönüştüren Fırındaoturan, "Fabrikalardan topladığım zeytin çekirdeklerini kurutup yıkıyor, yağından arındırdıktan sonra deliyorum. Çekirdekleri dizip tespih ve kolye hazırlıyorum. Görenler çok beğeniyor. Yöremizde çok zeytin ağacı olduğu için zeytin atıkları çöpe gidiyor. Bunları görünce değerlendirmek istedim. Turistler de hediyelik eşya olarak satın alıyor" dedi.



İskele Meydanı'nda kurulan gece pazarında tezgah açan Fırındaoturan, tespihleri 5 liradan, kolyeleri ise 10 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.



- Balıkesir