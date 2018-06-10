Çöpe Atılan Yumurtalardan Binlerce Civciv Çıktı

Çöpe Atılan Yumurtalardan Binlerce Civciv Çıktı

Gürcistan'da bozuk olduğu gerekçesi ile çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı. Görenler ise şaşkına döndü

Gürcistan'ın Kvemo-Kartlı bölgesinin Marneuli kentindeki bir çöplüğe, bozuk olduğu düşünülerek atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı.

VATANDAŞLAR CİVCİVLERİ SAHİPLENDİ

Tavuk yumurtaları bozuldu diye çöplüğe atıldı. Yumurtalardan binlerce civciv çıktı. Çöpten çıkarak renkli görüntüler oluşturan civcivleri ise vatandaşlar sahiplendi.

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