Çöpe atılan Türk bayrağını zabıta çıkardı
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Çöpe atılan Türk bayrağını zabıta çıkardı

Çöpe atılan Türk bayrağını zabıta çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, devriye sırasında çöpe atılan büyük bir Türk bayrağını bulunduğu yerden çıkardı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, devriye sırasında çöpe atılan büyük bir Türk bayrağını bulunduğu yerden çıkardı. Türk bayrağını temizleyip, katlayıp, öperek arabaya koyan ekipler, bölgede araştırma yaparak bayrağı çöpe atanı bulmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Barış Mahallesi 128. Cadde üzerinde devriye attığı sırada, bir çöp tenekesi içine buruşturulmuş şekilde atılmış Türk bayrağı olduğunu fark etti. Hemen durarak çöpün içindeki büyük Türk bayrağını çıkaran ekipler, bayrağı önce temizlerken ardından katlayıp, öperek arabaya koydu. Çöpün içinde başka bayrak olup olmadığını da kontrol eden ekipler, uzun süre bölgede bayrağı çöpe atanı bulmaya çalıştı. Çevrede yapılan incelemede bayrağı çöpe kimin attığı belirlenemezken, bayrak tamamen temizlenip, asılmak üzere belediyeye götürüldü.

Çevredeki vatandaşların büyük takdirini toplayan zabıtalar, bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonuyla da saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre çöpteki Türk bayrağını çıkaran zabıtalar, önce temizleyip, ardından katlayıp, öperek arabaya koyuyor. Çöpün içinde başka bayrak olup olmadığına da bakan zabıtalar, daha sonra bayrağı çöpe atanı bulmaya çalışıyor. - MERSİN

Çöpe atılan Türk bayrağını zabıta çıkardı
Çöpe atılan Türk bayrağını zabıta çıkardı
Çöpe atılan Türk bayrağını zabıta çıkardı
Çöpe atılan Türk bayrağını zabıta çıkardı
Çöpe atılan Türk bayrağını zabıta çıkardı
Çöpe atılan Türk bayrağını zabıta çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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