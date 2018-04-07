Çöpe Atılan Kaplumbağaya Hayvansever Sahip Çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, poşetle çöpe atılan kaplumbağaya bir hayvansever sahip çıktı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, poşetle çöpe atılan kaplumbağaya bir hayvansever sahip çıktı.
Bodrum Oda Orkestrası Sanat Yönetmeni Numan Pekdemir'in eşi emekli öğretmen Huriye Candan Pekdemir, Turgutreis Mahallesi'nde kaplumbağanın poşet içerisinde çöpe atıldığını fark etti.
Pakdemir, eşinin yardımıyla evine götürdüğü kaplumbağayla ilgilenmeye başladı.
Numan Pekdemir, kaplumbağanın evlerinin bahçesinde köpekleriyle yaşadığını belirterek,"Kaplumbağayı bir naylon torba içerisinde ağzı bağlanmış bulduk." dedi.