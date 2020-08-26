Çöpçüleri Daha İyi Korumak İçin Neler Yapılabilir?
Katı atık toplayan işçiler yani çöpçüler hergün çevreyi temiz tutmak ve halk sağlığını korumak amacıyla kendi sağlıklarını tehkikeye atıyorlar.
26.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:49
Katı atık toplayan işçiler yani çöpçüler hergün çevreyi temiz tutmak ve halk sağlığını korumak amacıyla kendi sağlıklarını tehkikeye atıyorlar. Amerika'nın Sesi, bu önemli iş kolunun, çalışanlarını daha iyi korumak için nelere ihtiyaç olduğunu araştırdı
Kaynak: DailyMotion.com