Çöpçüler orkestrasından bayram konseri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çöpçüler orkestrasından bayram konseri

Çöpçüler orkestrasından bayram konseri
Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan, ata mesleği olarak gördükleri müzisyenlikten de kopmayan 15 işçinin oluşturduğu müzik grubu, Ramazan Bayramı için evlerinde kalanlara sosyal medya üzerinden yayınlanacak konser verdi.

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan, ata mesleği olarak gördükleri müzisyenlikten de kopmayan 15 işçinin oluşturduğu müzik grubu, Ramazan Bayramı için evlerinde kalanlara sosyal medya üzerinden yayınlanacak konser verdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 15 temizlik personelinin oluşturduğu müzik grubu ilk olarak 2016'da belediyenin 2 bininci yer altı çöp konteyner montajı için düzenlenen törende sahneye çıktı. Grup, geçen sene tarihi Kaleiçi'nde katıldıkları etkinlikle tekrar gündeme geldi. Klarnetten kemana, davuldan elektrosaza her biri farklı enstrüman çalan, mesai saatlerinden kalan zamanlarda eğlence mekanlarında sahneye çıkan gruptaki işçiler, sabahları da Antalya'nın sokaklarını temizliyor.

EVLERİNDE KALANLARA DİJİTAL KONSERGrup bu sene ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük kapanma sürecinde evlerinde kalanlar için dijital konser verecek. Belediyenin kültür salonunda bir araya gelen grup 7'den 70'e herkesin dinleyebileceği parçaları evlerinde kalan kişileri biraz da olsa keyiflendirebilmek için çaldı. Yapılan kayıt ise belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanarak vatandaşlarla buluşacak.'MÜZİSYENLİK BİZDE ATADAN KALMA'Yaklaşık 5 yıldır belediye bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan müzik grubunun şefi Adem Yaşar, "Müzisyenlik bize atamızdan, dedemizden kalma meslek. Şu zamana kadar sürdürdük. Pandemi döneminde herkes gibi biz de sıkıntı yaşadık. Elimizden geldiğince arkadaşlarla güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geçen seneki etkinlikten sonra insanlar bizi görünce tanımaya başladı. Çok izlendi, geniş kitlelere ulaştık" dedi.'ÇOK GÜZEL YORUMLAR, TEPKİLER ALDIK'

Müzik grubunun kurucularından temizlik işçisi Erol Ceylan, "Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Arkadaşlarımızı tek tek bulduk, onlarla görüşerek bu orkestrayı kurduk. İlk kurduğumuzda daha önce arkadaşlarımızla hiç çalışmamıştık. Haftalarca süren çalışmalar yaptık. Güzel müzik ortaya çıkarttığımızı düşünüyoruz. Başkanımız Ümit Uysal'ın isteği üzerine halkımız biraz neşelensin, eğlensin diye bayram faslı yapmaya çalışıyoruz. Bizleri görenlerden çok güzel yorumlar, tepkiler aldık. Vatandaşlarımız bunun daha da genişletilmesini, parklarda konser vermemizi istiyor. Biz yapmayı çok istiyoruz. Bizim asıl işimiz müzik" diye konuştu.


Çöpçüler orkestrasından bayram konseri
Çöpçüler orkestrasından bayram konseri
Çöpçüler orkestrasından bayram konseri
Çöpçüler orkestrasından bayram konseri
Çöpçüler orkestrasından bayram konseri
Çöpçüler orkestrasından bayram konseri
Çöpçüler orkestrasından bayram konseri
Çöpçüler orkestrasından bayram konseri
Çöpçüler orkestrasından bayram konseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

Sarıgül yeni video yayınladı ama bu sefer kimse anlamadı
Sarıgül yeni video yayınladı ama bu sefer kimse anlamadı
İngiliz gazeteci öyle bir soru sordu ki İsrailli büyükelçi dilini yuttu: Neden camilere ateş açıyorsunuz?
İngiliz gazeteci öyle bir soru sordu ki İsrailli büyükelçi dilini yuttu: Neden camilere ateş açıyorsunuz?
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden tartışma yaratan heykellerle ilgili açıklama: Büyük manzaranın bir parçası
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden tartışma yaratan heykellerle ilgili açıklama: Büyük manzaranın bir parçası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş İlham Aliyev Antony Blinken Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Seda Sayan Beren Saat İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çöpçüler orkestrasından bayram konseri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 10:37:30. #1.16#

title