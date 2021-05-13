Çöpçüler orkestrasından bayram konseri

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan, ata mesleği olarak gördükleri müzisyenlikten de kopmayan 15 işçinin oluşturduğu müzik grubu, Ramazan Bayramı için evlerinde kalanlara sosyal medya üzerinden yayınlanacak konser verdi.

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan, ata mesleği olarak gördükleri müzisyenlikten de kopmayan 15 işçinin oluşturduğu müzik grubu, Ramazan Bayramı için evlerinde kalanlara sosyal medya üzerinden yayınlanacak konser verdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 15 temizlik personelinin oluşturduğu müzik grubu ilk olarak 2016'da belediyenin 2 bininci yer altı çöp konteyner montajı için düzenlenen törende sahneye çıktı. Grup, geçen sene tarihi Kaleiçi'nde katıldıkları etkinlikle tekrar gündeme geldi. Klarnetten kemana, davuldan elektrosaza her biri farklı enstrüman çalan, mesai saatlerinden kalan zamanlarda eğlence mekanlarında sahneye çıkan gruptaki işçiler, sabahları da Antalya'nın sokaklarını temizliyor.

EVLERİNDE KALANLARA DİJİTAL KONSERGrup bu sene ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük kapanma sürecinde evlerinde kalanlar için dijital konser verecek. Belediyenin kültür salonunda bir araya gelen grup 7'den 70'e herkesin dinleyebileceği parçaları evlerinde kalan kişileri biraz da olsa keyiflendirebilmek için çaldı. Yapılan kayıt ise belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanarak vatandaşlarla buluşacak.'MÜZİSYENLİK BİZDE ATADAN KALMA'Yaklaşık 5 yıldır belediye bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan müzik grubunun şefi Adem Yaşar, "Müzisyenlik bize atamızdan, dedemizden kalma meslek. Şu zamana kadar sürdürdük. Pandemi döneminde herkes gibi biz de sıkıntı yaşadık. Elimizden geldiğince arkadaşlarla güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geçen seneki etkinlikten sonra insanlar bizi görünce tanımaya başladı. Çok izlendi, geniş kitlelere ulaştık" dedi.'ÇOK GÜZEL YORUMLAR, TEPKİLER ALDIK'

Müzik grubunun kurucularından temizlik işçisi Erol Ceylan, "Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Arkadaşlarımızı tek tek bulduk, onlarla görüşerek bu orkestrayı kurduk. İlk kurduğumuzda daha önce arkadaşlarımızla hiç çalışmamıştık. Haftalarca süren çalışmalar yaptık. Güzel müzik ortaya çıkarttığımızı düşünüyoruz. Başkanımız Ümit Uysal'ın isteği üzerine halkımız biraz neşelensin, eğlensin diye bayram faslı yapmaya çalışıyoruz. Bizleri görenlerden çok güzel yorumlar, tepkiler aldık. Vatandaşlarımız bunun daha da genişletilmesini, parklarda konser vermemizi istiyor. Biz yapmayı çok istiyoruz. Bizim asıl işimiz müzik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER