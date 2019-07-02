Copa América Yarı Finali: Şili - Peru

Şili ve Peru arasındaki Copa América yarı finalinden önce bu istatistikleri kontrol edin. Şili, Alexis Sanchez'in şimdiye kadarki yarışmada iki hedefine ekleyebileceğini umarken, Peru'nun Brezilya ya da Arjantin'e karşı finalde karşılaşması için Peru'nun Paolo Guerrero'ya ihtiyacı olacak.