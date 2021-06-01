Copa America'ya Brezilya ev sahipliği yapacak: Karar neden eleştiriliyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Copa America'ya Brezilya ev sahipliği yapacak: Karar neden eleştiriliyor?

Copa America'ya Brezilya ev sahipliği yapacak: Karar neden eleştiriliyor?
BBC - Haberler | Spor

Güney Amerika kıtasının en önemli futbol organizasyonu Copa America'nın başlamasına iki hafta kala, turnuvaya Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Güney Amerika kıtasının en önemli futbol organizasyonu Copa America'nın başlamasına iki hafta kala, turnuvaya Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Copa America 2021, Arjantin ve Kolombiya'ya verilmişti. Kolombiya'daki protestolar sonrası ise turnuvaya sadece Arjantin'in ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı.

Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL), organizasyonun Brezilya'ya verilmesine gerekçe olarak, Arjantin'deki koronavirüs salgınını gösterdi.

2014 Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Brezilya'nın modern tesisleri olsa da, ABD'nin ardından en fazla Covid ölümünün görüldüğü ülke olması CONMEBOL'in kararının eleştirilmesine yol açtı.

'Turnuvanın iptal edilmesi gerekirdi'

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Brasilia kentinin bilim kurulu üyesi, Brezilyalı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Jose David Urbaez, ülkenin koronavirüste üçüncü dalgayla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu:

Urbaez, "Maçlar boş stadyumlarda oynansa bile bu tür etkinlikler sayısız insanın hareket etmesine yol açar. Turnuvanın iptal edilmesi gerekirdi" dedi.

CONMEBOL kararı Twitter hesabından duyururken, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Brezilya Futbol Konfederasyonu'na da kapılarını açtıkları için teşekkür etti.

Bolsonaro'nun özel kalemi ise müzakerelerin devam ettiğini, turnuvanın Brezilya'da düzenlenmesi için bazı taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Brezilya'da da Cumartesi günü Bolsonaro'nun Covid-19 salgınını doğru yönetemediği gerekçesiyle büyük bir protesto düzenlendi.

Arjantin hükümetinde de pandemi sırasında turnuvanın ülkelerinde yapılmasına itiraz edenler vardı.

Uruguaylı ünlü futbolcu Luis Suarez, Cuma günü yaptığı açıklamada "Öncelik insan hayatı olmalı" demişti.

Analiz: Hugo Bachega, BBC Latin Amerika Masası

"Garip" ve "gerçeklikten kopuk". Brezilyalılar turnuvanın ülkelerine alınması kararına böyle tepki gösterdi.

Pandeminin en fazla etkilediği ülkelerden biri olan Brezilya'da günde ortalama 2 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor.

Maçlar seyircisiz oynansa bile ülke, koronavirüsün en yaygın görüldüğü yerlerden.

Bu yüzden turnuvanın Arjantin'den pandemi nedeniyle alınıp sonra Brezilya'ya verilmesini açıklamak güç.

Ülke genelinde kentlerde koronavirüs önlemleri gevşetilirken pek çok kişi sosyal mesafe ve maske önlemlerine uymuyor.

Yoğun bakım yatakları dolu ve aşılama beklenenden yavaş ilerliyor.

Meselenin özünde para var.

Uzmanlara göre en mantıklı adım turnuvayı iptal etmek olacaktı fakat bu organizatörlere büyük maddi zarar verirdi.

Turnuvanın Brezilya'ya alınmasında, son dakikada bu öneriyi destekleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da rolü varmış gibi gözüküyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalara ve maskelere karşı çıkan Bolsonaro birkaç ay önce aşılara da şüpheyle baktığını açıklamıştı.

Bazı yorumcular, virüsün yayılımını kontrol etmek için çok az şey yapmakla eleştirilen Bolsonaro'nun pandemi döneminde böylesine büyük bir organizasyona onay vermesinin tam da onun tarzı bir hareket olduğu görüşünde.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Copa America'ya Brezilya ev sahipliği yapacak: Karar neden eleştiriliyor? - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 16:48:53. #1.14#

title