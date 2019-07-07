Copa America: Şili'yi mağlup eden Arjantin 3. oldu; Medel ile kavga eden Messi kırmızı kart aldı
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, turnuvada üçüncü oldu. İkili mücadelenin ardından tartışan Arjantinli Lionel Messi ile Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gary Medel, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, turnuvada üçüncü oldu.
Brezilya'da düzenlenen 46. Copa America'nın üçüncülük maçında Arjantin ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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