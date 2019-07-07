Copa America: Şili'yi mağlup eden Arjantin 3. oldu; Medel ile kavga eden Messi kırmızı kart aldı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, turnuvada üçüncü oldu. İkili mücadelenin ardından tartışan Arjantinli Lionel Messi ile Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gary Medel, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı

Copa America: Şili'yi mağlup eden Arjantin 3. oldu; Medel ile kavga eden Messi kırmızı kart aldı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, turnuvada üçüncü oldu.

Brezilya'da düzenlenen 46. Copa America'nın üçüncülük maçında Arjantin ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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