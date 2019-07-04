Copa América Hikayeleri: Pele ve Maradona

Pele ve Diego Maradona, oyun tarihindeki en büyük iki oyuncudan biriydi, ancak Güney Amerika'daki en büyük kupayı da kazanamadılar. Brezilya turnuvada sadece bir kez oynadı, Maradona ise üç denemesinde kupayı kazanamadı.

Pele ve Diego Maradona, oyun tarihindeki en büyük iki oyuncudan biriydi, ancak Güney Amerika'daki en büyük kupayı da kazanamadılar. Brezilya turnuvada sadece bir kez oynadı, Maradona ise üç denemesinde kupayı kazanamadı.

Kaynak: Dugout

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