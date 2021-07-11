Copa America finalinde sahte Covid-19 testi skandalı
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Copa America finalinde sahte Covid-19 testi skandalı

Copa America finalinde sahte Covid-19 testi skandalı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Copa America finalinde Arjantin-Brezilya karşılaşmasını izlemek için Maracana Stadyumu'na akın eden çok sayıda futbolseverin sahte negatif sonuçlu Covid-19 testleri ile içeri girdiği ortaya çıktı.

Copa America finalinde Arjantin-Brezilya karşılaşmasını izlemek için Maracana Stadyumu'na akın eden çok sayıda futbolseverin sahte negatif sonuçlu Covid-19 testleri ile içeri girdiği ortaya çıktı.

Copa America finalinde Arjantin-Brezilya karşılaşmasını izlemek için binlerce taraftar, dün Maracana Stadyumu'na akın etmişti. Heyecanlı anlara sahne olan maçı 1-0 farkla Arjantin alırken, sahte Covid-19 testi skandalı geceye damga vurdu. Stadyumdaki çok sayıda seyircinin sahte negatif sonuçlu Covid-19 testleri ile içeri girdiği ortaya çıktı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), salgın tedbirleri kapsamında stadyuma girmesine izin verilen hem Brezilya hem de Arjantin tribünlerindeki 4 bin 400 seyirciden hileli PCR testi ile içeri girenler olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maçın seyircisiz oynanması planlanmışken, son dakikada Rio de Janeiro Belediye Meclisi tribünlerde yüzde 10 kapasite ile seyirci alınmasına izin vermişti. Conmebol, 2 bin 200 Brezilyalı ve 2 bin 200 Arjantinlinin stada girebileceğini açıklanmıştı. Seyirciler arasında 2 metrelik sosyal mesafe bırakılmasının yanı sıra maske kullanımı da zorunlu tutulmuştu. Alınan önlemlere rağmen stada giriş öncesinde yığılmalar olurken, taraftarların çoğunun maske takmaması dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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