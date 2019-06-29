Copa America'da Şili yarı finalde

COPA America'da, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten mücadelede Şili, Kolombiya'yı penaltı atışlarında 5-4'le geçerek yarı finale yükseldi.

Copa America'da Şili yarı finalde

COPA America'da, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten mücadelede Şili, Kolombiya'yı penaltı atışlarında 5-4'le geçerek yarı finale yükseldi.
Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'ndaki çeyrek final karşılaşmasında, Kolombiya ile Şili karşı karşıya geldi. Şili'de Beşiktaşlı Gary Medel ile Fenerbahçeli Mauricio Isla da forma giydi. Mücadelenin 90 dakikasında ve uzatmalarda iki takım gol bulamayınca, penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Şili, yarı finale yükselen taraf oldu.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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