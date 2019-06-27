Copa América Çeyrek Finali: Uruguay Vs Peru
C grubu kazananlar Uruguay, 2019 Copa América'nın çeyreğinde finalde A Grubu Peru'da üçüncü oldu. Edinson Cavani bu yarışmaya iki golünü de ekleyebilir mi yoksa Paolo Guerrero ve Peru üzülecek mi?
C grubu kazananlar Uruguay, 2019 Copa América'nın çeyreğinde finalde A Grubu Peru'da üçüncü oldu. Edinson Cavani bu yarışmaya iki golünü de ekleyebilir mi yoksa Paolo Guerrero ve Peru üzülecek mi?
Kaynak: Dugout
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