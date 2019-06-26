Copa América Çeyrek Final: Kolombiya vs Şili

Şili, Brezilya'nın São Paulo kentinde Copa América çeyrek finalinde Kolombiya'yı ele geçirecek. Barcelona oyuncusu Arturo Vidal, yarı finalde yer almak için Juventus 'Juan Cuadrado'ya karşı karşıya gelecek.

Şili, Brezilya'nın São Paulo kentinde Copa América çeyrek finalinde Kolombiya'yı ele geçirecek. Barcelona oyuncusu Arturo Vidal, yarı finalde yer almak için Juventus 'Juan Cuadrado'ya karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Dugout

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