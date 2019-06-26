Copa América Çeyrek Final: Arjantin - Venezuela
Lionel Messi, Arjantin'i Copa América çeyrek finalinde Maracanã'da Venezüella ile oynayacak. Messi hiçbir zaman turnuvayı kazanmadı, ancak Arjantin’e 2019’da kıtanın en büyük ödülü için yardım edebileceğini umuyor.
Lionel Messi, Arjantin'i Copa América çeyrek finalinde Maracanã'da Venezüella ile oynayacak. Messi hiçbir zaman turnuvayı kazanmadı, ancak Arjantin'e 2019'da kıtanın en büyük ödülü için yardım edebileceğini umuyor.
Kaynak: Dugout
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri