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COP26 İklim Zirvesi'ne Leonardo DiCaprio'dan destek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
COP26 İklim Zirvesi'ne Leonardo DiCaprio'dan destek

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Leonardo DiCaprio, İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden COP26 İklim Zirvesi'ne destek verdi.

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Leonardo DiCaprio, İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden COP26 İklim Zirvesi'ne destek verdi. DiCaprio, dünya liderlerine seslenerek "Şimdi hırs, dayanışma ve eylem zamanı" dedi.

Ünlü oyuncu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e katıldığını ifade ederek "COP26'daki liderleri önemli İklim Eylemi yapmaya, geleceğimizi korumaya ve insanlığı kurtarmaya çağıran Antonio Guterres'e katılıyorum. Şimdi hırs, dayanışma ve eylem zamanı" dedi.


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