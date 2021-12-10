COP23'e Slovenya, COP24'e Mısır ev sahipliği yapacak

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 23'üncüsüne Slovenya, 24'üncüsüne Mısır ev sahipliği yapacak.

Antalya Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) kapanış toplantısında COP23 ve COP24'ün ev sahibi ülkeler belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, 2023 yılında düzenlenecek COP23'e Slovenya'nın, COP24'e Mısır'ın ve sahipliği yapacağını açıkladı. Birpınar, Türkiye'nin konferans sürecindeki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirterek "COP22'den çıkardığımız dersler ve edindiğimiz bir deneyim var. Bu deneyimlerimizi hem Slovenya hem de Mısır ile paylaşmak isteriz. Mısır'ı da COP24 için tebrik etmek istiyorum." dedi.

Biyoçeşitliliği korumak ve iklim istikrarını sürdürmek için toplantıda çok önemli kararlar alındığını dile getiren Birpınar, "Akdeniz'in antik çağlardan beri kıyı toplulukları ve devletleri için yeri doldurulamaz bir işlev gördüğünü biliyoruz. Kaynak zenginliği ve kültürel çeşitliliği çevresinde mevcut nesillerin refahı için önem taşıdığının bilincinde olduğumuzu güçlü bir şekilde vurgulamak istiyoruz. Kararların alınmasında katkısı olan temsilcilere ve sekretaryaya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Birpınar, toplantıda alınan kararlara ilişkin şunları kaydetti:

"COP22'de Orta Vadeli Strateji Planının 2022-2027 dönemi yol haritası belirlendi. İkinci olarak Akdeniz'de Kükürt Emisyon Kontrol Alanı (SECA) ilan edilmesi kararı alındı. Akdeniz'de seyreden gemilerin yakıtının kükürt içeriği binde beşten binde bire düşürüldü ki bu 2025'e kadar yapılacak çok önemli bir karar. Bu, coğrafyada yaşayan gençlerin ve insanların geleceği ve sağlığı için alınmış önleyici hekimlik kararıdır. Biz çevreye ne kadar çok yatırım yaparsak sağlığa o kadar az yatırım yapacağız. Üçüncü olarak biyolojik çeşitlilik konusunda ve istilacı türlerin ve mevcuttaki zenginliklerin korunmasıyla ilgili kararlar aldık. Bölgemizdeki deniz çöplerinin toplanmasıyla ilgili kararlar aldık. Bütün bu kararların başta Akdeniz'de yaşayan insanların ve kıyıdaş ülkelere hayırlı olmasını diliyorum. Barselona Sözleşmesi'nde alınan SECA kararı önemli. Dünyadaki gemilerin yüzde 30 veya 40'ı bu bölgeden geçiyor."

"Elimizden geleni yapacağız"

Slovenya Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı Sekreteri Mitja Bricelj ise "COP23'ü biz gerçekleştirmek istiyoruz. Piran'da, Adriyatik Denizi'nde Taraflar Konferansı için uzun zaman sonra tekrar ev sahibi olacağız. Türkiye'nin gerçekleştirdiği COP22 kapsamında da katılımcıların katkılarıyla çok güzel kararlar alındı. Önümüzde zorlu bir dönem var. Ülke olarak iki yıllık bir dönemde hazırlık da yapmamız gerekiyor, elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

BM Çevre Koordinatörü Tatjana Hema da COP22'nin çok verimli geçtiğini belirterek "Akdeniz için ve tüm konularda bir araya gelirsek bu zorlukları aşabileceğimizi biliyorum. 45 yıldır birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin ev sahipliği beni çok etkiledi. Mehmet Emin Birpınar'a, Bakanlık çalışanlarına ve elbette güçlü katkıları dolayısıyla Türk hükümetine teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacak çok işimiz var ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

COP22'nin kapanış toplantısında biyoçeşitlilik, gemi kirliliği, iklim değişikliği, atık yönetimi, doğal kaynakların sürdürülebilir eylem planı gibi pek çok konu hakkında alınan taslak kararlar açıklandı.

Öte yandan Türkiye, daha önce alınan karar doğrultusunda COP22 kapsamında iki yıllığına Barselona Sözleşme Sekretaryası Büro Başkanlığı görevini İtalya'dan devraldı.