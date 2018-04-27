Çöp Yığınlarının Arasında Ekmek Mücadelesi

Van'da işçiler, büyük zahmetlerle çöpten topladıkları malzemeleri geri dönüşüm fabrikalarına satarak geçimlerini sağlıyor.

Ekmek parası için sabah erken saatlerde kalkan geri dönüşüm işçileri, "çek çek" diye tabir edilen araçlarıyla cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerine tek tek uğruyor.

Tuşba Belediyesi bünyesinde çalışan işçiler, başta kağıt olmak üzere plastik, naylon, alüminyum gibi geri dönüşüm materyallerini elleriyle ayrıştırıp çuvallara koyuyor.

Büyük zahmetlerle çöpten topladıkları ve Tuşba ilçesindeki merkeze getirdikleri malzemeleri presleyerek tırlara yükledikten sonra geri dönüşüm fabrikalarına gönderen işçiler, buradan kazandıklarıyla evlerine ekmek götürmenin huzurunu yaşıyor.

"Hastalık kapma ihtimalimiz yüksek"

İşçilerden Şevket Durak, AA muhabirine, yaptıkları işin son derece zahmetli olduğunu söyledi.

Buna rağmen evlerine ekmek götürebildikleri için mutlu olduğunu ifade eden Durak, şöyle konuştu:

"İşimizin zorluğu ve tehlikesi çok. Sabahtan akşama kadar sokaklarda malzeme topluyoruz. Ekmeğimizin peşinden koşuyoruz. Hastalık kapma ihtimalimiz yüksek. Ne kadar geri dönüşüm desek de genelde çöp yığınları. Buralarda mikroplar çok. Bu mikropların bize bulaşma ihtimali çok yüksek. Bunun dışında pres makinesi seksen ton basıyor. En ufak bir dikkatsizlikte elimizi, hatta kolumuzu kaptırabiliriz. Biz de bunların bilincinde olduğumuz için çok dikkatli bir şekilde çalışıyoruz."

Durak, daha güzel bir işte çalışmak istediğini, ancak topluma faydalı bir iş yapmaktan da gurur duyduğunu dile getirdi.

"Çocuklarım için bu işte çalışıyorum"

İşçilerden üç çocuk babası Mehmet Aybar ise, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için çalıştığını anlattı.

İşinin çok zor olduğunu ancak güzel yanlarının da bulunduğunu belirten Aybar, "Buradan kazandığım parayla geçimimizi sağlıyoruz. Kirada kalıyoruz, geçim sıkıntımız var. Üç çocuğum var. Onların okul masraflarını karşılamak ve daha güzel bir geleceğe sahip olmaları için bu işte çalışıyorum." diye konuştu.