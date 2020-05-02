Çöp yakılırken alevler ahıra sıçradı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bahçede çöplerin yakılması sırasında alevlerin sıçradığı ahır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bahçede çöplerin yakılması sırasında alevlerin sıçradığı ahır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Bursa-Ankara karayolu üzerindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışan A.B. (40), saat 12.00 sıralarında çöpleri toplayıp kullanılmayan ahırın yanında ateşe verdi. Alevler, bir anda bitişiğindeki ahıra sıçradı. Bu sırada karayolu üzerinde uygulama yapan emniyet ekipleri, yoğun dumanı görüp, İnegöl itfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, yaklaşık bir saatlik çalışmayla diğer ahırlara sıçramadan söndürdü. Yangında ahır, kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA