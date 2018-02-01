Çöp Toplamada "Akıllı Konteyner" Sistemi

Sivas'ta çöpler, oluşturulan "akıllı konteyner" sistemiyle uzaktan kontrol edilip, toplanacak.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü, "akıllı konteyner" uygulamasını için oluşturulan bilgi sistemi ile konteynerlerdeki doluluk oranını uzaktan takip edebilecek, ekipler ona göre bölgeye yönlendirilebilecek.

Akıllı konteynerlerin ve uzaktan takip sisteminin test süreci devam ediyor.

Vali Davut Gül, Temizlik İşleri Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım programındaki konuşmasında, projenin orijinal olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Sami Aydın da bir yıldır sistem üzerinde çalıştıklarını aktararak, "Şimdiki düzende araçlarımız tek tek konteynerleri dolaşıyor, az ya da çok, biriken çöpü topluyor. Bu da çok sayıda sefer yapmamıza ve trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Yeni sistemde dolan çöpler uzaktan görülüyor ve buna göre ekiplerimiz yönlendiriliyor. Hem tasarruf hem de trafik yoğunluğunu azaltma adına bu sistem muhteşem olacak." ifadelerini kullandı.

Temizlik İşleri Müdürü Mükremin Nergiz de yeni konteynerler hakkında şu bilgileri verdi:

"Kentte 10 noktaya yeni konteynerleri yerleştirdik ve test yapılıyor. Konteynerlerin içerisine yerleştirilen sensörler sayesinde doluluk oranı, Temizlik İşleri Müdürlüğünde oluşturulan harekat merkezine aktarılacak. Konteynerlerin doluluk oranları bilgisayar üzerinden takip edilecek, dolu olanları kırmızı renkte görünecek, bu güzergah üzerinden rota belirlenerek ekipler çöpleri toplayacak."