Çöp tesisinin temeli atıldı
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Çöp tesisinin temeli atıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin yıllardır süregelen çöp sorununu geri dönüşüm özellikli fabrika ile çözüme kavuşuyor.

Çöp tesisinin temeli atıldı
09.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:01

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin yıllardır süregelen çöp sorununu geri dönüşüm özellikli fabrika ile çözüme kavuşuyor. Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği, Yığılca yolu Hecinler mevkiindeki mevcut katı atık depolama tesisi alanına girdisi çöp, çıktısı enerji, gübre ve kum olan tesisin temeli bugün atıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi önderliğinde kurulan Düzce İli Katı Atık Birliği, Düzce'nin Hecinler bölgesinde bugün temeli atılan fabrikanın Türkiye'ye örnek bir sıfır atık tesisi olacağını ifade etti. Düzce Belediyesi ve Düzce İli Katı Atık Birliği'ne bağlı diğer belediyeler ve İl Özel İdaresi ile birlikte Sıfır Atık yaklaşımına uygun olarak kurulacak Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikasında çöpler kapalı alanda ayrıştırılarak işlenmesi planlanıyor. 50 Milyon liralık yatırım ile yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği bir fabrika olarak faaliyet gösterecek bu tesiste tüm atıklar, en son teknoloji ile işlenecek.

"Düzce vahşi depolamadan kurtulacak"

Düzce'yi vahşi depolamadan kurtaracak olan modern geri dönüşüm özellikli katı atık tesisi konusunda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Mevcut alana girdisi çöp, çıktısı enerji, gübre ve kum olan bir tesis kuruyoruz. Geçen sene çöp konusunda kesin ve kalıcı bir çözüm ürettik. Bu sene inşallah bir fabrika kuruyoruz ve bugün temeli atıldı. Bir fabrikamız olacak çöp ayrıştırma ve işleme tesisleri diyoruz buna. Bizim oradaki halka sözümüz var. 'Biz buraya çöp dökmeyeceğiz, burasını çöplük yapmayacağız biz bir entegre tesisi kuracağız' diye sözümüz var. Biz girdisi çöp, çıktısı enerji, gübre ve kum olan bir tesis kuruyoruz. Kapalı bir tesis olacak ve burası bir üretim tesisi olacak. Yaklaşık 100 kişi çalışacak ve bu çalışacak insanları da o yöreden seçeceğiz, çalışma kolaylığı bakımından. Dolayısıyla bu sene Düzce'nin çöp sorununa kalıcı köklü bir çözüm uygulayacağız. Düzcemize hayırlı olsun"dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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