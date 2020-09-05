Çöp tenekesinde Kur'an-ı Kerim bulunması üzerine soruşturma başlatıldı
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Çöp tenekesinde Kur'an-ı Kerim bulunması üzerine soruşturma başlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşların çöp tenekesine Kur'an-ı Kerim atıldığı ihbarında bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

05.09.2020 23:33 | Son Güncelleme: 05.09.2020 23:38

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşların çöp tenekesine Kur'an-ı Kerim atıldığı ihbarında bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kırsal Akhisar Mahallesi'nde çöpte Kur'an-ı Kerim bulan mahalle sakinleri, olaya tepki gösterdi.

Eşinin Kur'an-ı Kerim'i çöpte bulduğunu ve eve getirerek muhafaza ettiğini belirten Niyazi Girgin, atanları görmediklerini söyledi.

Kur'an'ı bulduktan sonra temizlediklerini dile getiren Girgin, "Benim hanımım bulmuş. Hanımım evdeki çöpü çöp kutusuna atarken bulmuş. Tabii üstü toz olduğu için temizledi. Bu Allah'ın kelimeleridir. Bunun çöpe atılmaması lazım. Madem Kur'an'ın düşmanı ise çöpe atmaktansa gidip camiye atsaydı. Bunu atan Kur'an'ın düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Aynı mahallede yaşayan Şeref Girgin ise kabul etmedikleri bir durumla karşılaştıklarını, duyarsız kalamadıklarını belirtti.

Öte yandan, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kur'an-ı Kerim'in çöpe atılması olayıyla ilgili savcılığın talimatıyla soruşturma başlattı.

Çöp tenekesinde Kur'an-ı Kerim bulunması üzerine soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

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