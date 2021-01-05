"Çöp taksi" çöpleri oyun havasıyla topluyor
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"Çöp taksi" çöpleri oyun havasıyla topluyor

05.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:11

Edirne'nin Keşan ilçesinde "çöp taksi", hoparlörlerinden yayılan Roman ezgileri eşliğinde çöpleri topluyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde "çöp taksi", hoparlörlerinden yayılan Roman ezgileri eşliğinde çöpleri topluyor.

Temizlik hizmetlerinin daha hızlı yapılabilmesi ve dar sokaklarda çöplerin birikmeden alınabilmesi amacıyla ilçede "çöp taksi" hizmete alındı. Vatandaşlardan ilgi gören "çöp taksi" için Roman müzisyenler beste yaptı. Belediye tarafından klibi çekilen şarkı sosyal medyada beğeni topladı. "Çöp taksi" üzerine konulan hoparlör sistemiyle sokak ve mahallelerde bu müzik eşliğinde çöpleri topluyor.

"Çöp taksinin yaklaştığını çalan müzik sayesinde anlayacak"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çöp taksinin küçük yapısı sayesinde çok daha hızlı hareket ederek dar sokaklarda çalışabildiğini söyledi.

Uygulamanın ilgi gördüğünü belirten Helvacıoğlu, "Çöp taksimizin üzerinde bulunan hoparlörden tanıtıcı şarkıyı çalmaya başladık. Artık vatandaşlarımız çöp taksinin yaklaştığını çalan müzik sayesinde anlayacak. Vatandaşlarımız da çöpünü dışarı çıkararak çöp taksiye verebilecekler." diye konuştu.

'Çöp taksi' çöpleri oyun havasıyla topluyor
'Çöp taksi' çöpleri oyun havasıyla topluyor
'Çöp taksi' çöpleri oyun havasıyla topluyor
'Çöp taksi' çöpleri oyun havasıyla topluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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