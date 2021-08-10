ÇÖP SANDIĞI AYAKKABIYI ALMAK İSTERKEN CESET BULDU
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ÇÖP SANDIĞI AYAKKABIYI ALMAK İSTERKEN CESET BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılıkların arasına giren temizlik işçisi cesetle karşılaştı.

BURSA'da, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılıkların arasına giren temizlik işçisi cesetle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Osmangazi Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi, Avrupa Konseri Bulvarı'nda çalışırken, çalılıkların arasında ayakkabı gördü. İşçi, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılık alana girdi. Ancak işçi, ayakkabıların yerde hareketsiz yatan kişinin ayağında olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde erkeğin öldüğü belirlendi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ÇÖP SANDIĞI AYAKKABIYI ALMAK İSTERKEN CESET BULDU
ÇÖP SANDIĞI AYAKKABIYI ALMAK İSTERKEN CESET BULDU
ÇÖP SANDIĞI AYAKKABIYI ALMAK İSTERKEN CESET BULDU
ÇÖP SANDIĞI AYAKKABIYI ALMAK İSTERKEN CESET BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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