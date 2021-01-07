Son dakika! Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni, borçlusu vurmuş
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Son dakika! Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni, borçlusu vurmuş

07.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:28
Son dakika! Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni, borçlusu vurmuş

Edinilen son dakika haberine göre BİNGÖL'de, silahla ateş edilmiş cansız bedeni arazide çöp poşeti içinde bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın, kendisine 50 bin lira borçlu olan meslektaşı Samet Ateş (40) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

BİNGÖL'de, silahla ateş edilmiş cansız bedeni arazide çöp poşeti içinde bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın, kendisine 50 bin lira borçlu olan meslektaşı Samet Ateş (40) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ateş'in, Ayaz'ı vurduğu gün düğün salonunda sahne aldığı da belirlendi.Bingöl'de, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan, evli ve 5 çocuk babası Deniz Ayaz, 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ekipleri, Ayaz'ı bulmak için çalışma başlattı. Ayaz'a ulaşmak için arama çalışmaları sürdürülürken, dün Sarıçiçek köyü kırsalında köylüler tarafından çöp poşeti içinde ceset bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, cansız bedenin aranan Deniz Ayaz'a ait olduğunu belirledi. 4 mermiyle vurulmuş bulunan Ayaz'ın ölümünün aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.KARDEŞİ YAKALATTIJandarma ekipleri, Deniz Ayaz'ın ölümüyle ilgili araştırmalarına devam ederken, dün akşam saatlerinde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. İhbarı yapan kişi, Ayaz'ı öldürenin ağabeyi Samet Ateş olduğunu ve Elazığ'a gittiğini söyledi. Bingöl- Elazığ yolunda uygulama başlatan ekipler, durdurdukları araçtaki Samet Ateş'i yakaladı. Bu sırada jandarmaya ekiplerine mukavemette bulunan Ateş, gözaltına alındı.ZANLI, 50 BİN LİRA BORÇLUYMUŞKatil zanlısı Samet Ateş, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınırken, cinayete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre, Deniz Ayaz, kendisi gibi düğün salonunda müzisyenlik yapan Samet Ateş'ten borç olarak verdiği 50 bin lirayı almak üzere Sarıçiçek köyüne geldi. Ayaz'ın Ateş'ten borcunu istediği sırada aralarında tartışma çıktı. Bu sırada Ateş, tabancayla Ayaz'a 4 el ateş ederek, öldürüp, cesedini de çöp poşeti içinde araziye bıraktı. CİNAYETTEN SONRA DÜĞÜN SALONUNDA SAHNE ALMIŞSamet Ateş'in, Deniz Ayaz'ı öldürdükten sonra evine gelip, kıyafetlerini değiştirerek, gittiği düğün salonunda sahne aldığı da ortaya çıktı. Düğün sonrası gece saatlerinde arkadaşının evine giden Ateş'in, kardeşini arayarak, "Bir kişiyi öldürdüm. Elazığ'a gidiyorum" demesi üzerine kardeşinin de jandarmaya bilgi verdiği belirlendi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından Samet Ateş'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


- Zisyeni
Son dakika! Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni, borçlusu vurmuş
Son dakika! Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni, borçlusu vurmuş
Son dakika! Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni, borçlusu vurmuş
Son dakika! Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni, borçlusu vurmuş
Son dakika! Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni, borçlusu vurmuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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