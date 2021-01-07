Son dakika! Çöp poşetinde cansız bedeni bulunan müzisyeni, borçlusu vurmuş

Edinilen son dakika haberine göre BİNGÖL'de, silahla ateş edilmiş cansız bedeni arazide çöp poşeti içinde bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın, kendisine 50 bin lira borçlu olan meslektaşı Samet Ateş (40) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.