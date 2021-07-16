ÇÖP POŞETİ İÇİNDEN 11 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uygulamada bir otomobilden 11 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uygulamada bir otomobilden 11 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Akalar gişelerinde uygulama yapan ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdu. Narkotik köpeğin desteğiyle otomobilde arama yapan ekipler, çöp poşeti içerisinde 11 kilo 150 gram Skunk ele geçirdi. Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı