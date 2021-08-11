Çöp kutusundaki kadın çantası fünye ile patlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çöp kutusundaki kadın çantası fünye ile patlatıldı

Çöp kutusundaki kadın çantası fünye ile patlatıldı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta bir çöp kutusunun üzerine bırakılan kadın çantası endişeye neden oldu.

SİVAS'ta bir çöp kutusunun üzerine bırakılan kadın çantası endişeye neden oldu. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Olay saat 20.30 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan bir çöp kutusunun üzerinde kadın çantasını görenler polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bulvarı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafeti giydikten sonra çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü olarak patlatılan çanta boş çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çanta incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Bulvar, kontrollü patlatmanın ardından araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı. 


- Sivas
Çöp kutusundaki kadın çantası fünye ile patlatıldı
Çöp kutusundaki kadın çantası fünye ile patlatıldı
Çöp kutusundaki kadın çantası fünye ile patlatıldı
Çöp kutusundaki kadın çantası fünye ile patlatıldı
Çöp kutusundaki kadın çantası fünye ile patlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

Kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulunan talihsiz kadın eski eşi tarafından öldürüldü
Kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulunan talihsiz kadın eski eşi tarafından öldürüldü
Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çöp kutusundaki kadın çantası fünye ile patlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 22:06:29. #1.14#

title