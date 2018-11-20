Çöp Kutusuna Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

KİLİS'te, parkta oyun oynarken çöp kutusuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Namık Ünler Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sokaktaki parka giden Mehmet Emin Kurt (6), oyun oynarken bir çöp kutusunun içine girdi. Küçük çocuk, girdiği çöp kutusundan çıkamayınca ağlamaya başladı. Yakınları da ağlayan çocuğu sıkıştığı çöp kutusundan çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye erleri yanlarındaki malzemeler ile esnettiği çöp kutusundan çocuğu çıkararak ailesine teslim etti.

- Kilis