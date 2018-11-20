Çöp Kutusuna Çıkan Çocuk Kurtarıldı

Çöp Kutusuna Çıkan Çocuk Kurtarıldı

Kilis’te, parkta oyun oynarken çöp tenekesine sıkışan çocuk, sıkıştığı çöp kutusundan İtfaiye Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Çöp Kutusuna Çıkan Çocuk Kurtarıldı

Kilis'te, parkta oyun oynarken çöp tenekesine sıkışan çocuk, sıkıştığı çöp kutusundan İtfaiye Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Namık Ünler Paşa Mahallesi Bahçeli Sokakta bulunan parkta oyun oynayan 6 yaşındaki Mehmet Emin Kurt, girdiği çöp kutusuna sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çocuğu sıkıştığı çöp kutusundan çıkardı.

Kurtarılan Mehmet Emin Kurt, ailesini teslim edildi. - KİLİS

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