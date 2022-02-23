Çöp kutusu ve bank kaza yapan aracın iş yerine girmesini engelledi - Haberler
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Çöp kutusu ve bank kaza yapan aracın iş yerine girmesini engelledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çöp kutusu ve bank kaza yapan aracın iş yerine girmesini engelledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçlardan birinin işyerine girmesini çöp kutusu ve bank önledi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçlardan birinin işyerine girmesini çöp kutusu ve bank önledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Veysel E. idaresindeki 07 ART 919 plakalı hafif ticari araç ile Mithatpaşa Caddesi'ne ilerleyen Abdullah A.'nın kullandığı 07 ABD 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kimsenin burnunun kanamadığı kazada, Veysel E.'nin kullandığı araç kaldırıma çıktı. Araç yol kenarındaki çiçekçi dükkanına girmekten bank, çöp kutusu ve çiçek saksıları sayesinde kurtuldu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise çiçekçinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin ticari araca çarpması ve aracın yoldan çıkma anı yer alıyor. - ANTALYA

Çöp kutusu ve bank kaza yapan aracın iş yerine girmesini engelledi

Çöp kutusu ve bank kaza yapan aracın iş yerine girmesini engelledi

Çöp kutusu ve bank kaza yapan aracın iş yerine girmesini engelledi

Çöp kutusu ve bank kaza yapan aracın iş yerine girmesini engelledi

Çöp kutusu ve bank kaza yapan aracın iş yerine girmesini engelledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Manavgat, Antalya, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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