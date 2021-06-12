Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı
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Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | 3. Sayfa

Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı Mersin'de bir apartmandaki ayakkabıları çaldığı iddia edilen 1 kişi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı

MERSİN - Mersin'de bir apartmandaki ayakkabıları çaldığı iddia edilen 1 kişi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre ayakkabıları büyük bir çöp kovasına dolduran şüpheli, ardından çöp atmaya gider gibi apartmandan çıkarak, bölgeden uzaklaşıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Haziran Cuma günü gece saatlerinde merkez Toroslar ilçesine bağlı Okan Merzeci Mahallesi 97016 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Sakin bir şekilde bölgeye gelen şahıs, eliyle açtığı otomatik kapıdan apartmana girerek, dairelerin önünde bulunan ayakkabıları tek tek topladı. Elinde bulunan çöp kovasına koyduğu ayakkabılarla rahat bir şekilde apartmandan çıkan şahıs, ardından bölgeden uzaklaşarak, izini kaybettirdi. Şüphelenin 8 dairenin kapı önlerindeki markalı yeni ayakkabıları seçerek aldığı öğrenildi.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

Öte yandan şahsın apartmana girişi, ayakkabıları çalması ve bölgeden ayrılması, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, apartmana rahat bir şekilde giren şüpheli, ardından otomatik kapıyı eliyle açarak, içeri giriyor. Yürüyerek yukarı doğru çıkan şahıs, bir süre sonra ayakkabıları içine doldurduğu çöp kovasıyla aşağı iniyor. Sakin bir şekilde çöp atmaya gider gibi apartmandan çıkan şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaşarak, izini kaybettiriyor.

Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı
Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı
Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı
Çöp kovasıyla apartmandaki ayakkabıları çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

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