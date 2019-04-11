Çöp Kovası Üreterek Yola Çıkıp Türkiye'nin Her Farklı Ürünlerle Ulaştılar

Ankara, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Mertoğlu Kent Mobilyaları Saha Satış Müdürü Hüseyin Özdemir Bayır, "Çöp kovası, bank, kamelya ve çocuk oyun parkı imalatı yapan ve 1993 yılından beri kendini büyüterek bugüne gelen bir firmayız. Çöp kovasıyla başlayan imalat bugün birçok ürün yelpazesi olan bir şirkete dönüştü." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA GİDİYORUZ"

Saha Satış Müdürü Hüseyin Özdemir Bayır, "Belediyeler, konut projeleri, alışveriş merkezleri, hastaneler ve oteller gibi birçok noktaya hizmet veriyoruz. Türkiye'nin her yerinde oluşan taleplere göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında satış ekipleri var. Bunlar vasıtasıyla her noktaya ulaşım sağlayabiliyoruz." şeklinde konuştu.