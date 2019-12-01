Çöp konteynırları da "yeşilleniyor"

01.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:59

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut çöp konteynırlarına görsel güzellik katmak için korugan (çöp konteynırının giydirilmesi) işlemine başladı.



Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat hizmet verme anlayışıyla Seyhan'daki 96 Mahalle ve 10 bini aşkın sokağa hizmet götürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kış aylarına yaklaşılırken, sonbahar temizliği yapıyor. Ekipler Belediye sınırları içerisinde bulunan okul, hastane, resmi ve özel kamu kuruluşlarının çöp cüruflarını periyodik programlar dahilinde topluyor.



Ekipler, günlük temizlik ve çeşitli atık toplama çalışmalarının yanı sıra mahallelerde de kapsamlı temizlik çalışmaları yapıyor. Ekipler, semt pazarlarının temizliğini, bakımını ve çöplerinin alınmasını ve toplanan çöplerin berterafını sağlıyor. Çöpler ayrıştırılarak geri dönüşüm için çöp toplama merkezine yollanıyor. Ekipler ayrıca; sokaklar, parklar, otoparklar ve açık alanlarda oluşan molozları kaldırıyor, kötü koku ve görüntünün ortadan kalkması için çalışmalar yapıyor.



Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 96 mahallede yaşayan Seyhanlıya aynı kalitede hizmet verme amacı doğrultusunda ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade ederek, "Hedefimiz daha da temiz bir Seyhan'a ulaşmak" dedi.



Seyhan'ın çehresini değiştirecek peyzaj çalışmaları, park ve bahçe düzenlemelerinin yanı sıra temizlik faaliyetlerine de ayrı bir önem verdiklerini aktaran Başkan Akay "Sokaklarda bulunan çöp koyternırlarını koruganlarla giydirmesini yapıyoruz. Temiz ve yeşil bir görüntü oluşuyor. Çöp koyternırlarının tamamını belli bir program çerçevesinde koruganlarla kaplayacağız. Temizlik faaliyetleri de her zaman önceliklerimizden olmuştur. Seyhanlının temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşaması bizim vazgeçilmezimizdir. Ayrıca hemşehrilerimizin bizlere ulaştırdıkları taleplerini de hızlıca çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA