Çöp konteynerlerinin üzerine çıkıp gizlice izlediği hayaline kavuştu
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Çöp konteynerlerinin üzerine çıkıp gizlice izlediği hayaline kavuştu

Çöp konteynerlerinin üzerine çıkıp gizlice izlediği hayaline kavuştu Antalya'da kağıt toplayıcı çocuğun yürek burkan görüntüsü mutlu sonla bitti Harekete geçen belediye, çocuğu bulup rüya gibi bir gün geçirmesini sağladı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kağıt topladıktan sonra lüks sitenin...

Çöp konteynerlerinin üzerine çıkıp gizlice izlediği hayaline kavuştu
23.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:48

Çöp konteynerlerinin üzerine çıkıp gizlice izlediği hayaline kavuştu

Antalya'da kağıt toplayıcı çocuğun yürek burkan görüntüsü mutlu sonla bitti

Harekete geçen belediye, çocuğu bulup rüya gibi bir gün geçirmesini sağladı

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kağıt topladıktan sonra lüks sitenin havuzunda eğlenen yaşıtlarını izleyen çocuk, karşı binada oturan vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Etrafı branda ile kapatılan havuzdan çocukları izlemek için çaba sarf eden çocuğu ve 3 kardeşini bulan Konyaaltı Belediyesi, çocukların havuzda ve akvaryumda eğlenceli anlar yaşamasını sağladı.

Konyaaltı ilçesinde bir vatandaşın çektiği ve sosyal medyada 'Antalya Hakkında' isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüde, kağıt toplayıcısı küçük bir çocuk, lüks bir sitenin kenarındaki çöp konteynerlarında kağıt topladıktan sonra sitenin havuzundan yükselen çocuk seslerine bakmak için çöp konteynerlarının üstüne çıkıyor. Etrafı branda ile kapatılan havuzdan çocukları izlemek için çaba sarf eden çocuk, brandanın küçük yırtık kısmından ilgiyle havuzda eğlenen çocukları izledi. Dakikalarca yaşıtlarını izleyen çocuğun bu görüntüsü karşı binada oturan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaş, çektiği bu fotoğrafı sosyal medyada 'Konyaaltı'nda çöp toplayan küçük bir kardeşimiz ve yanı başında havuzda yüzen çocukları izlediği o an' yorumuyla paylaştı. Yürekleri sızlatan fotoğraf karesi, Türkiye genelinde çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, çocuğun bulunarak destek olması için amacıyla kurumlara çağrıda bulundu.

Çocuğa belediye ulaştı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de fotoğrafı görünce çocuğun bulunmasını istedi. Fotoğrafın Hurma Mahallesi'nde çekildiği anlaşılınca belediye ekipleri, küçük çocuğu 2 gün sonra mahallede kağıt toplarken buldu. Havuzu izleyen 10 yaşındaki çocuk ile 3 kardeşini ağırlayan Konyaaltı Belediyesi, 4 kardeşi önce bir spor merkezinin havuzunda ağırladı. 4 kardeş ilk kez girdikleri havuzda doyasıya eğlendi. Havuzdaki diğer çocuklar da 4 kardeşin mutluluğuna ortak oldu. Daha sonra Konyaaltı Belediyesi, akvaryuma çocukları gezmeye götürdü. 4 kardeş burada da eğlenceli anlar yaşadıktan sonra Kepez ilçesinde evlerine ailelerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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