Çöp konteynerlerini yenileniyor
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Çöp konteynerlerini yenileniyor

03.10.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:54
Çöp konteynerlerini yenileniyor

Osmaneli Belediye Başkanlığı, ilçede bulunan çöp konteynırlarına 100 adet ilave ederek, vatandaşların hizmetine sundu.

Osmaneli Belediye Başkanlığı, ilçede bulunan çöp konteynırlarına 100 adet ilave ederek, vatandaşların hizmetine sundu.

Konu hakkında Osmaneli Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Osmaneli Belediyesi mevcut temizlik konteynır sayısına 100 adet yeni konteynır ilave etti. Bir ay içinde tüm konteynırlarını bakımdan geçirilip yenilenecek ve periyodik olarak yıkanacak. Yeni konteynır alımının yanı sıra, kendi demir ve kaynak ekibimizle mevcutların bakımını yaparken, sıfırdan yeni konteynır imalatına da başladık" denildi. - BİLECİK

Çöp konteynerlerini yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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