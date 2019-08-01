Çöp konteynerlerine ilaçlı temizlik

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz" dedi.

Yaz döneminde çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak dezenfekte eden İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, ilçenin muhtelif yerlerinde eskimiş çöp konteynerleri ile çöp kovalarını da yenileri ile değiştirirken; yetersiz kalan bölgelere de konteyner ve çöp kovası koyuyor.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan yer üstü ve yer altı çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak dezenfekte ediyor. Rutin olarak yapılan dezenfekte işlemi, yaz aylarında sıcaklık nedeniyle artan kötü koku ve bakterilerin önüne geçmek için daha da arttırıldı. Öte yandan ekipler, ilçenin muhtelif yerlerinde eskimiş çöp konteynerleri ile çöp kovalarını da yenileri ile değiştirirken; yetersiz kalan bölgelere de konteyner ve çöp kovası koyuyor.

"Önceliğimiz halkımızın sağlığı"

Her zaman vatandaşın sağlığını düşündüklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, "İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Kullandığımız kimyasallarla çöp konteynerlerindeki sinek oluşumu önleniyor ve ayrıca kullandığımız parfümlerle konteynerlere güzel bir koku bırakıyoruz. Bu uygulama ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Bu çalışma ile sadece konteynerlerin temizliği değil, şehir içinde çeşitli atıklardan kaynaklanan kirli noktalarda da bu dezenfekte işlemi sağlanacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA