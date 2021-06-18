Çöp konteynerlerinde dezenfekte önlemi
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Çöp konteynerlerinde dezenfekte önlemi

Çöp konteynerlerinde dezenfekte önlemi
Bültenler - Haberler | Güncel

Buca Belediyesi, yaz aylarının artan sıcaklığıyla birlikte çöp konteynerlerinin temizliği için çalışmalara hız kattı. Buca'nın 47 mahallesindeki çöp konteynerleri, her gün temizlik aracıyla geceden sabaha yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Kent temizliği için yaptığı yatırımlarla köklü bir değişim süreci başlatan Buca Belediyesi, sokaklardaki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Gün boyu kent temizliği için sokak sokak alın teri döken Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, akşam trafiğin rahatlamasıyla birlikte çöp konteynerlerindeki dezenfekte çalışmalarına hız kattı.

KONTEYNERLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Devam eden koronavirüs (Covid-19) süreci ve yaz aylarının artan sıcak havası nedeniyle çöp konteynerlerinin enfeksiyon yayma riskini ortadan kaldırmak için konteynerler teker teker temizlendi. Her gün geceden sabaha Buca'nın 47 mahallesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, çöp konteyneri yıkama aracıyla konteynerlerin dezenfeksiyonunu sağladı. Ekipler, belirledikleri rota doğrultusunda rutin olarak çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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