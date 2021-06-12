Çöp Konteynerleri Yıkanarak Temizleniyor 12 Haziran 2021, 09: 26

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelindeki çöp konteynerleri temizleniyor.

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelindeki çöp konteynerleri temizleniyor.

Özellikle yaz mevsimi ile birlikte çöp konteynerleri çevresinde, kötü koku ve haşere oluşumunun önlenmesi için yapılan yıkama çalışmaları bu iş için özel tasarlanmış araçla, ilçe genelinde devam ederken; mıntıka temizlikleri, sokakların yıkanması gibi çalışmalarımızda rutin aralıklarla sürdürülüyor.

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Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelindeki çöp konteynerleri temizleniyor.

Özellikle yaz mevsimi ile birlikte çöp konteynerleri çevresinde, kötü koku ve haşere oluşumunun önlenmesi için yapılan yıkama çalışmaları bu iş için özel tasarlanmış araçla, ilçe genelinde devam ederken; mıntıka temizlikleri, sokakların yıkanması gibi çalışmalarımızda rutin aralıklarla sürdürülüyor.

Kaynak: Habermetre