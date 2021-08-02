ÇÖP KONTEYNERLERİ YIKANARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR
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ÇÖP KONTEYNERLERİ YIKANARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR

ÇÖP KONTEYNERLERİ YIKANARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR
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Bilecik Belediyesi tarafından kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için çöp konteynerleri yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için çöp konteynerleri yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kentteki tüm çöp konteynerlerini yıkama aracında yıkanarak, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlıyor.

Vatandaşlar ise gerçekleştirilen çalışmanın son derece önemli olduğunu belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteyner yıkama çalışmasının belirli bir takvim dahilinde sürekli olarak gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

ŞEHRİN GENELİNDE YABANİ OT TEMİZLİĞİ

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise şehrin birçok noktasında yabani ot ile mücadele çalışması yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında şehir genelindeki kötü görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok noktadaki yabani ot temizliği yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile görüntü kirliliğinin de önüne geçen ekipler, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmelerini sağlıyor.

Çalışmalar kapsamında bütün mahallelerdeki açık alanlar, boş arsalar ve yol kenarlarındaki yabani otları temizlenirken, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan çöpler de temizlendi.

Kaynak: Habermetre

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