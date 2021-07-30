Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor
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Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor

Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediyesi tarafından kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için çöp konteynerleri yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için çöp konteynerleri yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kentteki tüm çöp konteynerlerini yıkama aracında yıkanarak, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlıyor. Vatandaşlar ise gerçekleştirilen çalışmanın son derece önemli olduğunu belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteyner yıkama çalışmasının belirli bir takvim dahilinde sürekli olarak gerçekleştirildiği bilgisini verdi. - BİLECİK

Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor
Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor
Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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