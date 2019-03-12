Çöp Konteynerleri Yıkanarak Dezenfekte Ediliyor

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki tüm çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte ediyor.

Temiz bir Bilecik için çalışmalarına ara vermeden devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için düzenli çalışmaları kapsamında çöp konteynerlerini yeni yıkama aracı ile yıkayarak, yerlerine bırakıyor. Çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı, çöp toplanan konteynerleri yıkama ve dezenfekte etmesinin yanı sıra çöp konteynerini kendi içerisine alarak yıkama ve dezefenkte işlemini gerçekleştiriyor. Mahallelerdeki çöp konteynerlerinin en son teknoloji kullanılarak, dezenfekte eden konteyner yıkama aracı ile konteynerler hem hızlıca hem de kolayca yıkanıyor.

Bilecik Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından konteynerlerde oluşabilecek bakteri ve kokuya karşı yıkama çalışmaları ile vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA