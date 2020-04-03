Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi çöp konteynerlerinin temizlik işlemini gerçekleştirirken korona virüsüne karşı da dezenfekte edip kullanıma sundu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi çöp konteynerlerinin temizlik işlemini gerçekleştirirken korona virüsüne karşı da dezenfekte edip kullanıma sundu.

Özel yıkama makinesi ile tek tek konteynerlerin yıkanmasını sağlayan ekipler, korona virüsüne karşı da konteynerleri dezenfekte etti. Süreçten kaynaklı olarak hassasiyetin üst seviyede olmasından dolayı konteynerler, çöp kutuları ve konteyner döküm noktaları dezenfekte edilerek bir sonraki güne hazır hale getirildi.

Yapılan çalışma kapsamında şehirdeki konteynerlerin büyük bölümünün temizlenip dezenfekte edildiği açıklanırken dezenfekte işleminin Süleymanpaşa Belediyesine ait çöp kovaları, çöp kamyonları ve geri dönüşüm kutuları ile devam edeceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA