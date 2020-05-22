Çöp konteynerleri yer altına iniyor
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Çöp konteynerleri yer altına iniyor

Süleymanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı ve "Atmazsan Batmaz" adını verdiği temizlik ve geri dönüşüm hamlesi kapsamında çöp konteynerlerini yer altına almaya başladı.

Çöp konteynerleri yer altına iniyor
22.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:58

Süleymanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı ve "Atmazsan Batmaz" adını verdiği temizlik ve geri dönüşüm hamlesi kapsamında çöp konteynerlerini yer altına almaya başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi'nde yedi adet yer altı çöp konteyneri montajı yapıldı. Ayrıca, Çınarlı, Aydoğdu ve 100. Yıl Mahalleleri ile meydan ve yol çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Meydanı ve Yazar Mehmet Serez Caddesi'nde de montajları tamamlanan yeraltı çöp konteynerleri hizmete sunuldu.

"Bütün konteynerler yeraltına alınacak"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa'da başlattığımız Atmazsan Batmaz hareketi ile hem çevre bilinci geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz hem de atıklarımızı ayrıştırarak geri kazanıyoruz. Diğer yandan, çöplerin daha sağlıklı bir şekilde toplanması ve toplanıncaya kadarki süreçte çevrede kirliliğe ve kötü görüntüye neden olmaması için de çalışmalar yürütüyoruz. Bu açıdan kendimize şehrin tüm çöp konteynerlerini yer altına almak gibi bir hedef koyarak çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Namık Kemal Üniversitemizin kampüsünde yedi noktaya yerleştirdiğimiz yeraltı konteynerleri hizmete başladı. Baştan aşağı yenilediğimiz Cumhuriyet Meydanı ve Mehmet Serez Caddesi'nde, ayrıca Aydoğdu, Çınarlı ve 100. Yıl Mahallelerimizde birer adet yeraltı konteynerini hizmete sunduk. Kısa süre içinde çok sayıda noktada çöp konteynerlerimizi yeraltına almayı planlıyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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